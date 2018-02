Aparecidense busca salto histórico

Em busca de escrever história e de olho em uma volumosa recompensa financeira, a Aparecidense recebe o Botafogo, nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. O time de Aparecida de Goiânia inicia sua segunda caminhada no torneio nacional e terá pela frente um rival tradicional. O duelo é visto pelos j...