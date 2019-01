Esporte Aparecidense anuncia Edson Júnior para substituir Márcio Fernandes Camaleão busca técnico do Goianésia, que terá de procurar novo treinador

A Aparecidense buscou em um adversário do Campeonato Goiano seu técnico para a sequência do Estadual. Edson Júnior, de 42 anos, vai deixar o Goianésia e assume o Camaleão. No entanto, isso não ocorrerá ainda na próxima rodada. No sábado, a Aparecidense enfrenta o Grêmio Anápolis e o treinador vai apenas observar o time, que será comandado pelo auxiliar Romerito. No dom...