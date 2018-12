Esporte Aparecidense acerta com Alex Henrique até 2020 Atacante foi vice-artilheiro do Vila Nova na Série B, com seis gols marcados

Vice-artilheiro do Vila Nova na Série B, com seis gols marcados, o atacante Alex Henrique renovou com a Aparecidense pelas próximas duas temporadas. O jogador já era da equipe de Aparecida de Goiânia, mas foi emprestado ao Tigre para a disputa da Série B do Brasileiro em 2018. Com o fim da Série B, Alex Henrique recebeu propostas de três clubes, segundo a Aparec...