Aparecidense é campeã do Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas

A equipe Camaleões Sobre Rodas (Aparecidense/Adap) conquistou, no fim de semana, o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas da 3ª Divisão, realizado em Goiânia. Na final, realizada no sábado (18), o time goiano superou a Adfima (AL), por 58 a 37.

O título foi obtido com seis vitórias nos seis jogos disputados durante o torneio, incluindo a decisão. Os resultados positivos foram obtidos diante de APP (MG), Apedeb (SC), Sociedade Vida Ativa (RO), ADM (PE), Gaadin (SP) e, por último, Adfima (AL).

O time vencedor também teve destaques individuais premiados ao final da competição. Com 136 pontos marcados, o jogador Wilton Machado de Moura foi o cestinha do torneio, seguido por João Paulo Madureira, da APP (MG), que marcou 128 pontos. A trinca de pontuadores foi completada por outro integrante da equipe de Aparecida de Goiânia: Augusto Henrique Santiago, que marcou 122 pontos.

Santiago foi eleito para a integrar a equipe All Star do Brasileiro, que contou ainda com Gilvandro Monte Ferraz (Adfima/AL), Antônio Reinaldo Araújo Braz (Aedrehc/SP), José Edvaldo de Souza (Gaadin/SP) e Reyson Douglas Souza (Adfima/AL).

Na disputa do 3º lugar, vitória do Gaadin (SP), que superou a APP (MG) pelo placar de 71 a 40.

Outra representante de Goiás, a equipe Xuá de Três (Asdeniq), de Niquelândia, terminou o campeonato na 7ª colocação.