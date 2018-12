Esporte Aparecidense é a única equipe que já começou a preparação para o Goianão 2019 Das 12 equipes do Estadual, três estão com situações indefinidas; Iporá, Itumbiara e Novo Horizonte

Enquanto a Aparecidense já caminha para o segundo dia de pré-temporada, as outras 11 equipes do Goianão 2019 ainda não começaram os trabalhos. O Camaleão se apresentou nesta segunda-feira (3) e já tem dois amistosos marcados para o mês de dezembro. Ao todo, foram 15 jogadores no primeiro dia e a expectativa é que pelo menos mais 15 atletas cheguem até o dia 10 de dezembro. Nas equipe...