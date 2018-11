Esporte Aparecida x Inhumas é jogo de abertura da semifinal

Quatro clubes começam a decidir, neste final de semana, os dois que disputam a Divisão de Acesso, em 2019. A semifinal da 3ª Divisão do Campeonato Goiano começa neste sábado (24) com o duelo entre Inhumas e Aparecida - ambos se enfrentarão às 17h30, no Estádio Zico Brandão, em Inhumas. Neste domingo (25), será a vez de Rioverdense e Morrinhos jogarem, às 17 horas, em...