Esporte Aparecida e Morrinhos disputam taça da 3ª Divisão do Goianão

O futebol goiano encerra neste domingo a temporada 2018, com a decisão da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, entre Aparecida e Morrinhos. A final, que será em partida única, ocorre às 16h30, no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade, com mando da equipe de Aparecida de Goiãnia. A partida promete ser animada, já que os dois clubes já garantiram vaga na Divisão de A...