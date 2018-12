Esporte Aparecida é o primeiro time a confirmar o acesso à 2ª Divisão do Campeonato Goiano Equipe venceu o Inhumas por 5 a 1, jogando em casa, e está de volta à 2ª Divisão do Campeonato Goiano; Aparecida aguarda o vencedor de Morrinhos x Rioverdense para saber quem será seu adversário na final da competição

