Após vitória, Petrovic quer Brasil mais forte na defesa e eficiente no ataque

Técnico da seleção brasileira de basquete desde outubro de 2017, o croata Aleksandar Petrovic celebrou a vitória desta quinta-feira (22), sobre a Colômbia, no Goiânia - resultado que manteve a campanha 100% do Brasil nas Eliminatórias das Américas. O treinador, no entanto, acredita que a equipe nacional ainda precisa evoluir se quiser conseguir ter sucesso em jogos contra seleções mais fortes.

De acordo com o croata de 59 anos, a ansiedade dos jogadores precisa ser trabalhada. “Eu quero que o Brasil crie diferentes maneiras de jogar. Não dá para jogar no nível internacional apenas arremessando da linha de 3 pontos”, salientou o comandante do Brasil, que diz ter enfrentando dificuldades na logística a Goiânia antes de enfrentar o time colombiano.

“Estamos em Goiânia há dois dias e meio, fizemos três treinamentos. Tivemos alguns problemas logísticos e da quadra. Demora para pegar o ritmo da partida. Por isso, acredito que nós jogamos mal os primeiros 20 minutos”, analisou Petrovic. A seleção esteve atrás do placar em boa parte do 1º tempo do duelo e foi para o intervalo vencendo por 3 pontos: 33 a 30.

“Depois, teve uma situação que gostei muito. Mudamos nosso modelo de jogo. Começamos a jogar por dentro, criar penetrações. Aos poucos, o time teve confiança e soube se defender bem depois dos 20 minutos iniciais. Estou contente pelo segundo tempo, quero que a seleção comece a jogar com defesa mais forte e contra-ataque eficiente. Podemos fazer muito mais”, comentou o técnico da seleção.

Após o intervalo, com a dupla Varejão e Leandrinho inspirada, o Brasil abriu vantagem no placar e, após o susto inicial, venceu fácil a Colômbia por 84 a 49. Depois de três jogos realizados, a seleção é líder do Grupo B com três vitórias. Um novo triunfo, desta vez contra o Chile, domingo, às 20 horas, no Goiânia Arena, classifica o Brasil para a 2ª fase das Eliminatórias das Américas, que vale vaga na Copa do Mundo Fiba 2019.