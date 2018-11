Esporte Após Vila Nova ser goleado pelo Brasil/RS, Goiás provoca rival nas redes sociais Alviverde usou o Twitter para relembrar a maior goleada sobre o rival, pelo placar de 6 a 1

Diante do Brasil/RS, o Vila Nova não teve uma noite feliz, acabou goleado pelo placar de 5 a 0, pela 35ª rodada da Série B. O resultado, além de diminuir as chances de acesso do colorado, também rendeu algumas zoações na internet, principalmente pelo principal rival, o Goiás, que usou a conta no Twitter para provocar o Tigre pela goleada sofrida. Aqui não, @...