Esporte Após vice na Copa do Mundo, atacante Mandzukic se aposenta da seleção da Croácia O atacante, de 32 anos, participou de 89 partidas e marcou 33 gols pela seleção

A Copa do Mundo da Rússia está marcado o fim da carreira de alguns grandes jogadores em suas seleções nacionais. Este é o caso de alguns campeões de 2010 com a Espanha - como Andrés Iniesta, Gerard Piqué e David Silva - e agora do croata Mario Mandzukic. Perto de completar um mês da derrota na grande final para a França em Moscou, o atacante de 32 anos anunciou nesta t...