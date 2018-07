Esporte Após um ano, missão colorada é alterar desfecho Nas 16 rodadas iniciais, clube faz campanha parecida com 2017, mas quer final diferente

Com a Série B do Campeonato Brasileiro caminhando para sua metade, o Vila Nova tem trajetória parecida com sua campanha do ano passado, quando flertou com o acesso à Série A. Em comparação com a última tentativa, quando a comissão técnica e parte do atual time titular estavam presentes, o Tigre apresentou mais aspectos positivos. No entanto, o Tigre tem a missão de mud...