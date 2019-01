Esporte Após um ano de jejum, zagueiro do Atlético comemora gol Lucas Rocha abriu caminho da vitória na estreia do Goiano. Ele diz que lance ensaiado é aliado da equipe

Coube ao zagueiro Lucas Rocha, de 23 anos, fazer o primeiro gol do Atlético no Estadual. O cabeceio, sem chances para o goleiro Leandro, do Goianésia, serviu para o jogador atleticano fazer as pazes com as redes depois de quase um ano sem marcar. O último e único gol dele, até então, havia sido no clássico com o Vila Nova, na derrota por 2 a 1, no dia 27 de janeiro d...