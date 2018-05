Esporte Após turbulência, Vila Nova recebe o CSA e quer evitar pane Contra vice-líder da competição, time colorado busca se recuperar depois de três rodadas sem vitória

Para que a primeira turbulência sofrida não se torne uma pane, o Vila Nova entra em campo nesta sexta-feira (1º), às 20h30, no Serra Dourada, para fazer confronto direto contra o CSA, de Alagoas, por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o revés para o Coritiba, na última rodada, o Tigre teve de se remontar para encarar o Azulão do Mutange, pela 8ª rodada....