Esporte Após tropeços seguidos, Abel Braga pede demissão e deixa o Fluminense Treinador encerrou sua terceira passagem à frente do time carioca

Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense. Incomodado com os tropeços seguidos e a situação política do clube, o treinador pediu demissão neste sábado após se reunir com o presidente Pedro Abad. Ele encerrou sua terceira passagem à frente do time carioca. As quatro derrotas seguidas no Brasileirão - para Paraná, Flamengo, Atlético-MG e Santos - aliadas ao atraso n...