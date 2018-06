Esporte Após tropeços em amistosos, Kroos diz que Alemanha está evoluindo

Apesar dos três tropeços nos últimos quatro amistosos, a seleção da Alemanha está exibindo evolução para a Copa do Mundo, avalia o volante Toni Kroos. Perto da estreia na Rússia, o jogador do Real Madrid acredita que a sua seleção não ficará devendo em nada no Mundial, no domingo. Desde o fim de março, a Alemanha empatou com a Espanha por 1 a 1, perdeu para o Bras...