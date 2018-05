Esporte Após treinar, Neymar é liberado pelo PSG para retornar ao Brasil Atacante dará sequência ao processo de reabilitação para voltar a atuar depois de sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito

Após participar do treinamento desta quinta-feira do Paris Saint-Germain no Estádio Parque dos Príncipes, o atacante Neymar foi liberado pelo clube francês para retornar ao Brasil, onde dará sequência ao processo de reabilitação para voltar a atuar depois de sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito. A liberação de Neymar ocorreu na sequência da sua pa...