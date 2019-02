Esporte Após tragédia, jogadores do Flamengo se reapresentam em silêncio para treino Os jogadores do elenco profissional se reapresentaram neste sábado pela manhã no CT do clube, onde treinarão pela manhã

Um dia depois da tragédia no Ninho do Urubu, o clima de luto ainda é visível no Flamengo. Os jogadores do elenco profissional se reapresentaram neste sábado pela manhã no CT do clube, onde treinarão pela manhã. Até por recomendação da diretoria, eles chegaram em silêncio. Um a um, os atletas foram adentrando o CT em seus carros. Alguns até abaixaram as janelas par...