Esporte Após tragédia, Fla-Flu deve ser cancelado Ferj diz que não há clima para jogo e chama clubes para reunião

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) afirmou na manhã desta sexta-feira, após o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou 10 mortos e três feridos - um deles em estado grave -, que não há mais clima para a realização do clássico entre o time rubro-negro e...