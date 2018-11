Esporte Após três jogos sem vencer em casa, Goiás bate rival desesperado e dorme na vice-liderança Equipe alviverde alcança 57 pontos e depende só de suas forças para subir para a Série A

O Goiás voltou a desempenhar o papel de bom mandante e venceu o Sampaio Corrêa na noite desta segunda-feira (5), por 1 a 0, no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória em cima do time maranhense colocou fim à sequência de três jogos consecutivos do alviverde sem vencer diante de sua torcida - empatou com Ponte Preta e Londrina e pe...