Esporte Após testes de Sampaoli, Dybala mira ser titular ao lado de Messi na Argentina "Sempre penso que posso entrar no time. E tenho que estar preparado. Sou otimista, ainda não estou entre os titulares, mas encaro todos os treinos como se eu fosse", disse o atacante

Os testes realizados pelo técnico Jorge Sampaoli no treino de segunda-feira - o treino foi fechado nesta terça - aumentaram a expectativa de Paulo Dybala na seleção da Argentina, na Copa do Mundo da Rússia. O jogador da Juventus espera ganhar uma vaga entre os titulares, se possível ao lado de Lionel Messi no ataque dos atuais vice-campeões mundiais. "Sempre penso ...