Esporte Após temporada finalizada, dirigente da Aparecidense faz pedido de desculpas a árbitro goiano João Rodrigues, o Cocá, chamou o árbitro Jefferson Ferreira de aprendiz, após derrota do Camaleão para o Goiás, no dia 10 de fevereiro, pelo Campeonato Goiano

A partida onde tudo aconteceu, foi no dia 10 de fevereiro, quando Aparecidense visitou a equipe do Goiás e saiu derrotada por 1 a 0. No calor das emoções, após o resultado final e a Aparecidense terminar com um jogador a menos, o dirigente do clube fez declarações que ofendeu o árbitro goiano Jefferson Ferreira. “Fui infeliz em minhas declarações a respeito do árbi...