Esporte Após título na Rússia, seleção da França é recebida com festa em Paris Esse é o segundo título mundial da seleção francesa

Um dia depois de se sagrar campeã da Copa do Mundo pela segunda vez na história, a seleção da França desembarcou em Paris nesta segunda-feira com festa. Jogadores e comissão técnica foram festejados desde que o avião da delegação pousou na pista do aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa. Sob a liderança do goleiro e capitão Hugo Lloris, o grupo desceu as e...