Esporte Após título em Roma, Nadal retoma topo do ranking da ATP; Djokovic deixa o Top 20 Espanhol havia perdido o posto para Roger Federer no início da semana passada, após ser eliminado nas quartas de final do Masters de Madri

Um dia depois de conquistar o título em Roma e ampliar para 32 troféus o seu recorde como maior campeão de torneios da série Masters 1000, Rafael Nadal teve a sua volta ao topo do ranking mundial do tênis masculino oficialmente confirmada nesta segunda-feira, quando a ATP voltou a atualizar a sua listagem. O espanhol havia perdido este posto para Roger Federer no iní...