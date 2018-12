Esporte Após título, Dudu coleciona prêmios de craque do Brasileirão Jogador goiano tem dia de estrela após ser decisivo na conquista do decacampeonato do Palmeiras

O atacante goiano Dudu, de 26 anos, é o craque do Campeonato Brasileiro, de acordo com as duas principais premiações do futebol brasileiro. No dia seguinte à comemoração do título nacional com o Palmeiras, nesta segunda-feira (3), o jogador recebeu os prêmios de melhor jogador da Série A no Prêmio Brasileirão, promovido pela CBF, no Rio, e no Bola de Prata, da ESPN Brasil,...