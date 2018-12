Esporte Após título brasileiro, Palmeiras se isola na liderança do ranking da CBF Palestra se destaca na tabela da entidade, após a conquista da liga nacional, que garantiu pontos de vantagem para o segundo colocado

Após o encerramento das competições nacionais da temporada 2018, a CBF atualizou nesta quarta-feira o Ranking Nacional dos Clubes e apontou o Palmeiras, que recentemente faturou o título do Campeonato Brasileiro, como líder isolado da lista, com 16.914 pontos, sendo que 800 foram assegurados com essa conquista. Na atualização anterior do ranking, a do ano passad...