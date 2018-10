Esporte Após susto, Marcelo treina e deve reforçar o Real no clássico com o Barcelona Lateral brasileiro marcou na última partida da Liga dos Campeões da Europa

O brasileiro Marcelo deverá reforçar o Real Madrid no clássico do fim de semana diante do Barcelona. O jogador deu um susto na última terça-feira, no triunfo sobre o Viktoria Plzen pela Liga dos Campeões, mas treinou normalmente nesta quinta e deverá estar em campo no domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O lance aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo,...