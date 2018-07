Esporte Após sufoco contra a Dinamarca, Dalic espera que Croácia melhore contra a Rússia

O técnico Zlatko Dalic espera que a seleção da Croácia tenha um nível de atuação superior nas quartas de final do que mostrou na fase anterior, quando empatou por 1 a 1 com a Dinamarca e se classificou por causa da vitória por 3 a 2 nos pênaltis, no último domingo, em Nijni Novgorod. Pelas quartas de final do torneio, o próximo desafio dos croatas será às 15 horas deste s...