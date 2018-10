Esporte Após 'sofrimento' na reestreia, técnico do Atlético espera segunda vitória Dragão está na 6ª colocação, com 48 pontos, 4 a menos que o Avaí, que é o time que abre o G4

Wagner Lopes foi confirmado domingo (dia 21) como novo treinador do Atlético, viajou para Porto Alegre, assumiu o time na segunda-feira (22) e teve tempo de comandar só um treino antes da reestreia, contra o Brasil (RS), no dia 23. Pior que o pouco tempo de preparação foi tomar conhecimento, antes do jogo em Pelotas/RS, de que não poderia comandar o time à beira do g...