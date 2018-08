Esporte Após ser demitido, Marcos Paquetá pede desculpas ao torcedor do Botafogo Em cinco partidas, o Botafogo perdeu 4 jogos e uma vitória

Demitido do Botafogo logo após a derrota por 2 a 1 para o Nacional, do Paraguai, em Assunção, na noite de quarta-feira (1), pela rodada da ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, o técnico Marcos Paquetá se pronunciou apenas através de um nota oficial, cerca de três horas depois do jogo, para falar do ocorrido. E pediu desculpas aos torcedores pela má fase do time -...