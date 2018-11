Esporte Após ser baleado e ficar paraplégico, atleta vira jogo por meio do basquete Renato da Silva Oliveira disputará finais do Campeonato Goiano de Basquete em Cadeira de Rodas neste sábado (3)

Neste sábado, das 9 horas às 17 horas, cerca de 60 atletas disputam a fase final do Campeonato Goiano de Basquete em Cadeiras de Rodas no ginásio do Sesi, em Aparecida de Goiânia. Entre os finalistas, está Renato da Silva Oliveira, da Adap/Aparecidense. Nas partidas e treinos, Renato tenta colocar mais que o talento nos passes, arremessos, desarmes e outros tipo...