Esporte Após sequestro, mãe do jogador Taison é localizada pela polícia Rosângela Barcellos Freda havia sido sequestrada nesta segunda-feira (16), mas acabou encontrada na comunidade do Alto da Cruz, no distrito da Cascata, em Pelotas

Na tarde desta segunda-feira (16), o atacante Taison, da seleção Brasileira e do Shakthar Donetsk, recebeu uma péssima notícia. A mãe do jogador, Rosângela Barcellos Freda, havia sido sequestrada por quatro homens, porém, a polícia agiu rápido e ela foi localizada dentro do porta malas de um veículo, na zona rural de Pelotas. Os sequestradores acabaram presos. De acordo...