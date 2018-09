Esporte Após sequência de vitórias contra adversários diretos, Ney Franco evita falar em título Com triunfos diante do líder Fortaleza e do Guarani, que sonha com acesso, time esmeraldino se consolida no G4, mas treinador mantém pés no chão

O Goiás mostrou dentro de campo que a derrota no clássico para o Vila Nova não abalou em nada o time. Nos dois desafios após o resultado negativo no Serra Dourada, a equipe esmeraldina se consolidou no grupo dos quatro primeiros colocados (G4) contra adversários de peso na competição. Primeiro, bateu o líder Fortaleza, em casa. Na noite desta terça-feira (04), o Guar...