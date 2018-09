Esporte Após se recuperar de lesão, Malcom está liberado para treinar no Barcelona O atacante está fora dos treinos desde o dia 3, onde teve uma torção no tornozelo direito

O técnico Ernesto Valverde, do Barcelona, teve uma boa notícia logo na manhã desta segunda-feira (24). O atacante brasileiro Malcom está recuperado de uma torção do ligamento lateral externo do tornozelo direito e liberado para participar dos treinamentos no clube espanhol. Fora do time desde o dia 3, quando se machucou durante um treino da equipe, o ex-corintia...