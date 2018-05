Esporte Após saída de Carille, Corinthians confirma Osmar Loss como novo treinador Auxiliar assume posto deixado por técnico campeão brasileiro pelo Timão

Antes que o assunto se tornasse mais uma novela, logo depois de confirmar a saída de Fábio Carille, o Corinthians anunciou que Osmar Loss é o novo técnico da equipe. Ele era auxiliar do treinador e o nome mais cotado para ficar com a vaga. Sua estreia será nesta quinta-feira, contra o Millonarios, na Arena Corinthians. No Corinthians, Loss chegou em 2014 e conquisto...