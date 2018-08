Esporte Após reuniões confidenciais, Fifa retira 'corrupção' de seu novo Código de Ética Em texto aprovado em reuniões confidenciais, entidade passou a punir a difamação

A Fifa prometeu e cumpriu: não há mais corrupção no futebol. Pelo menos é isso que indica o novo Código de Ética da entidade que, a partir da Copa do Mundo da Rússia, que acabou em 15 de julho, excluiu a palavra "corrupção" de seus artigos. Em junho, em uma reunião confidencial, o Conselho da Fifa aprovou o seu novo Código de Ética e, de forma conveniente, retirou do ...