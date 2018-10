Esporte Após retorno, goleiro do Atlético evita projeção

O goleiro Klever ficou quase seis meses sem atuar no Atlético e só voltou ao time no jogo passado, na vitória sobre o Brasil, por 2 a 1, em Pelotas (RS). Ele entrou na vaga de Jefferson, vetado por problemas físicos. Após a atuação firme, o goleiro evita projeção, tanto sobre chances de acesso do Dragão, que joga no dia 27, contra o Boa, quanto ao futuro dele no clube....