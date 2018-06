Esporte Após retorno aos treinos na seleção, Danilo celebra recuperação rápida "Graças a Deus, estou de volta. Hoje pude treinar normalmente com a equipe, graças ao trabalho da fisioterapia, dos médicos e da preparação física. Trabalhei quase o dia inteiro enquanto estive de fora. Estou muito satisfeito", comemorou o lateral esquerdo

A volta de Danilo foi a principal novidade do treinamento da seleção brasileira nesta sexta-feira em Sochi, no primeiro trabalho de preparação para o duelo com o México, segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Livre da lesão na região do quadril direito, o lateral-direito celebrou a rápida recuperação e agora espera v...