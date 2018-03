Após recurso, STJD reduz pena de Hélio dos Anjos

O técnico Hélio dos Anjos teve pena de suspensão reduzida e vai comandar o Goiás contra o Atlético, neste domingo (11), no Estádio Serra Dourada. O julgamento do recurso, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ocorreu nesta sexta-feira (9) e o treinador teve pena reduzida de quatro para dois jogos.

Contra o Vila Nova (2ª rodada) e Itumbiara (4ª rodada), Hélio dos Anjos cumpriu a pena das duas partidas e por isso pode comandar o time esmeraldino no clássico contra o Dragão, a partir das 17 horas. O confronto é válido pela 13ª rodada do Campeonato Goiano.

O técnico foi expulso na 1ª rodada da competição estadual, na vitória (2 a 1) do Goiás sobre a Aparecidense, no Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Hélio dos Anjos foi denunciado com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de uma a seis partidas de suspensão, além de multa de R$ 5 mil. O valor também foi retirado da pena após julgamento no STJD.