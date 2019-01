Esporte Após queda precoce na Austrália, Federer deixa Top 5 do ranking; Djokovic lidera Lista foi atualizada nesta segunda-feira (28), após o fim do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano

A derrota nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, custou caro para Roger Federer. O suíço defendia o título conquistado em 2018 e, por não defender a totalidade dos 2.000 pontos em disputa - perdeu 820 -, caiu da terceira para a sexta colocação, deixando o Top 5 do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, no dia seguinte à...