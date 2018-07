Esporte Após queda na Copa, Brasil terá quase um ano inteiro sem jogos oficiais Seleção volta a campo em setembro, mas em amistoso contra os Estados Unidos

Após encerrar a sua participação na Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira agora terá quase um ano inteiro sem jogos oficiais. A equipe só voltará a disputar uma competição em junho do ano que vem, na Copa América que será realizada no Brasil. Até lá, Tite - ou, em uma hipótese remota, outro treinador - só irá comandar a seleção em amistosos. O primeiro deles ...