Esporte Após queda com Colômbia na Copa, James Rodríguez trata lesão muscular em Medellín O jogador foi submetido a exames e comprovaram uma lesão na panturrilha

Passada a decepção pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo com a Colômbia, o meia James Rodríguez está em seu país natal para tratar da lesão muscular que tanto o atrapalhou no torneio na Rússia. O jogador realiza trabalhos de recuperação em Medellín. Atleta do Bayern de Munique, James não viajou rumo à Alemanha ao fim do Mundial, mas sim à Colômbia. O joga...