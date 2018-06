Esporte Após prometer voto em candidatura da América do Norte, CBF votou no Marrocos Presidente da CBF afirmou que foi "injusto" dar a Copa para os norte-americanos

Depois de anunciar publicamente que toda a América do Sul votaria em bloco pela candidatura tripla da América do Norte - Estados Unidos, Canadá e México -, a CBF votou pela campanha do Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2026 na eleição ocorrida durante o Congresso da Fifa, em Moscou. Nos documentos apresentados pela Fifa, o voto do Brasil foi marcado como p...