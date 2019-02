Esporte Após primeira derrota, Iporá demite treinador Kiko foi desligado do comando técnico do Lobo Guará após perder para o Crac. Treinador havia empatado os quatro primeiros jogos do Goianão

Com quatro empates e uma derrota no Campeonato Goiano, o técnico Kiko Araújo não está mais no comando do Iporá. O treinador foi desligado nesta segunda-feira (4), após sua primeira derrota na competição, para o Crac, por 2 a 0. O comandante havia empatado os quatro primeiros jogos na competição. "Agradeço a oportunidade que me foi dada, até porque sou da cidade. Infeli...