Após prata na sexta, judô do Brasil passa em branco no 2º dia de disputas em Haia

Depois de começar o Grand Prix de Haia, na Holanda, com a medalha de prata de Eleudis Valentim na sexta-feira, o judô brasileiro chegou neste sábado (17) a duas disputas pelo bronze, mas passou em branco. Maria Portela (70kg) e Eduardo Barbosa (73kg) perderam na repescagem e terminaram em quinto lugar, no que foram os melhores resultados do Brasil no segundo dia de c...