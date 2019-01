Esporte Após pré-temporada no clube, Atlético contrata novo atacante Mike, de 25 anos, fechou contrato de um ano com o clube e precisará ser regularizado para estrear pelo rubro-negro

No início de janeiro, o atacante Mike iniciou período de treinamentos no Atlético. Com proposta do exterior, Mike entrou no ritmo da pré-temporada do elenco à espera do desfecho da negociação. Porém, o presidente Adson Batista fez uma proposta ao jogador e, nesta quinta-feira (24), finalmente houve acerto entre as partes. Mike, de 25 anos, fechou contrato de um ...