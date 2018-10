Esporte Após postagens de jogadores, Goiás exalta nordestinos em rede social Departamento de comunicação esmeraldino disse que os atletas se manifestaram nas suas contas pessoais nas redes sociais e que o que foi dito por eles não representa os valores e ideais do clube

O Goiás utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para homenagear a população do Nordeste do País com uma postagem na qual quatro jogadores do clube esmeraldino aparecem utilizando chapéu de cangaceiro. O alviverde aproveitou a data que é conhecida como o Dia do Nordestino. 8 de Outubro, dia do Nordestino. Nas pessoas dos nossos atletas arretados, c...