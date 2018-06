Esporte Após polêmica, Egito divulga escalação sem Salah antes de confirmá-lo em duelo

A Federação Egípcia de Futebol deu um susto em seus torcedores na manhã desta segunda-feira ao divulgar a escalação de sua seleção no Twitter sem a principal estrela, Mohamed Salah. Mas, cinco minutos depois, apagou o post e colocou a formação com a presença do camisa 10. Sem chances de classificação para a próxima fase, o Egito se despede da Copa do Mundo da Rús...