Esporte Após perder três partidas, AEGB é eliminada da Copa Brasil de Clubes Equipe goiana se despediu do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basquete na 10ª colocação

A Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB SESI Piracanjuba) encerrou sua participação na Copa Brasil de Clubes na última quarta-feira. Pela categoria sub-18, a equipe goianiense foi derrotada pelo Clube Náutico/PE por 64 a 53. O confronto foi realizado no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O time goiano se despediu da competição nacional na ...