Esporte Após perder pênalti em queda russa, Mário Fernandes se desculpa com colegas É necessário ser homem, assumir e pedir desculpas, ainda que todos tenham me dito que não era necessário, que somos uma equipe, e isso só reforça o quão grande somos", declarou o lateral direito

Brasileiro naturalizado russo, o lateral-direito Mário Fernandes foi um dos principais nomes da eliminação dos donos da casa na Copa do Mundo. Em Sochi, no último sábado, marcou o gol que selou o empate por 2 a 2 já no fim da prorrogação, mas errou a cobrança que resultou na vitória da Croácia na disputa de pênaltis, o que fez com que se desculpasse com seus colegas.